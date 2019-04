Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.057,80 EUR -8,70% (30.04.2019, 16:49)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.187,11 USD -8,42% (30.04.2019, 16:49)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (30.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Brian Nowak, Aktienanalyst beim Investmenthaus Morgan Stanley, rät Investoren nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Alphabet Inc. habe es zum ersten Mal seit 17 Quartalen nicht geschafft, den Webseiten-Umsatz auf währungsneutraler Basis um mehr als 20% zu steigern. Das Unternehmen habe als Begründung das Timing von Produktveränderungen im Werbegeschäft angeführt. Es herrsche aber keine Klarheit worin die Änderungen bestehen würden und ob die negativen Auswirkungen linear seien oder noch weitere Anpassungen in der Pipeline seien.Analyst Brian Nowak mahnt eine bessere Transparenz an, um langfristig Wertschöpfung betreiben zu können. Die EBITDA-Schätzungen für 2019 und 2020 seien um 1% sowie 3% nach unten korrigiert worden.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley bleiben in ihrer Alphabet-Aktienanalyse beim "overweight"-Rating, senken jedoch das Kursziel von 1.500,00 auf 1.425,00 USD.Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.059,80 EUR -7,41% (30.04.2019, 16:34)