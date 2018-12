Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

901,09 EUR +2,08% (27.12.2018, 17:01)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

899,89 EUR +2,95% (27.12.2018, 17:17)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.026,58 USD -2,03% (27.12.2018, 17:05)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (27.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.An der Börse gehe es in den letzten Wochen rapide bergab. An der Qualität der Unternehmen hinter den roten Kursen ändere es aber nichts. Activision Blizzard, Alphabet und Amazon z.B. würden trotz saftiger Verluste Top-Empfehlungen bleiben und könnten im Falle einer Gegenbewegung zu den großen Gewinnern gehören.Rezessionsangst hin oder her - Alphabet bleibe die bestausgestattete Forschungseinrichtung der Welt. Langfristige Anleger könnten über das margenstarke Kerngeschäft hinaus mit neuen Entwicklungen wie beispielsweise dem autonomen Auto rechnen. Laut Analysten könnte die künftige Selbstfahrer-Sparte mit bis zu 250 Mrd. USD bewertet werden. Zusätzliche Chancen, die wegen eines 19er KGV von 22 kaum in die Bewertung einfließen und günstig zu haben seien.Activision Blizzard, Alphabet und Amazon seien von hoher Qualität und die positive Geschäftsentwicklung sollte aufgrund langfristiger Trends auch in Zukunft weitergehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: