Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Mit 1.297 USD habe die Alphabet-Aktie zuletzt ihr altes Allzeithoch vom Juli vergangenen Jahres (1.291 USD) marginal überwunden. In der Folge sei es allerdings zu einem scharfen "u-turn" gekommen, welcher im Chartverlauf deutliche Spuren hinterlasse. Zum einen ganz offensichtliche, indem der Körper der letzten Wochenkerze die Pendants der drei Vorwochen umschließe ("bearish engulfing") und zum anderen weniger offensichtliche, denn die beschriebene Kursentwicklung erhöhe die Gefahr eines "false breaks" auf der Oberseite. In der Vergangenheit sei auf solche Fehlausbrüche oftmals ein dynamischer Bewegungsimpuls in die entgegengesetzte Richtung gefolgt, zumal aktuell zudem ein potenzielles Doppeltopp vorliege.Auch die Indikatoranalyse dokumentiere das beschriebene Risiko. So würden sowohl der RSI als auch der MACD derzeit negative Divergenzen ausweisen, d. h. die letzten Verlaufshochs seien nicht mehr durch entsprechende Hochs im Indikatorverlauf bestätigt worden. In diesem Umfeld seien (zunächst) keine neuen Rekordstände zu erwarten. Vielmehr müssten Anleger ein Wiedersehen mit der 90-Wochen-Linie (akt. bei 1.105 USD) einkalkulieren. Selbst ein Test der Kernunterstützung bei rund 1.000 USD könne nicht gänzlich ausgeschlossen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.032,00 EUR +0,31% (10.05.2019, 09:04)