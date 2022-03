XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.407,50 EUR +0,54% (17.03.2022, 11:59)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.665,61 USD +3,16% (16.03.2022, 21:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Laut einem Bericht von The Information habe die Alphabet-Tochter Google eine Vereinbarung zum Kauf von Raxium getroffen, einem fünf Jahre alten Startup, das winzige Leuchtdioden für Displays entwickele, die in Augmented- und Mixed-Reality-Geräten verwendet werden könnten. Details zum Kaufpreis seien nicht bekannt, Raxium dürfte allerdings mit rund 1 Mrd. USD bewertet werden.Laut Berichten arbeite Google an einem Headset, das einen Videofeed der realen Umgebung mit verschiedenen Grafiken anreichern werde. Der derzeitige frühe Prototyp solle dabei aussehen wie eine Skibrille und über einen internen Akku verfügen. Zudem solle ein speziell zugeschnittener Google-Prozessor die Rechenpower liefern.Die Konkurrenten Apple, Meta Platforms und Snap hätten zuletzt ähnliche Kooperationen oder Übernahmen im Display-Bereich abgeschlossen. Google könnte die MicroLED-Technologie von Raxium aber auch für andere Geräte verwenden, die es derzeit entwickele - von Smartphones bis hin zu seiner immersiven Videokonferenz-Hardware.Google arbeite daran, auch bei der nächsten Mobile-Plattform in einer führenden Position am Markt mitzuspielen. Dass Display und Prozessoren dabei aus eigener Entwicklung stammen würden, könne auch in Zeiten angespannter Lieferketten helfen, starke Margen zu erzielen. Der VR/AR-Markt liefere jedenfalls Zukunftspotenzial und Anlegern einen weiteren Grund auf die Alphabet-Aktie zu setzen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2022)Börsenplätze Alphabet-AktieTradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.405,50 EUR -0,74% (17.03.2022, 12:14)