Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.102,44 USD -1,62% (15.10.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (16.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Google habe laut den Marktforschern von IDC im vergangenen Jahr nur 4 Mio. Smartphones verkauft. Zum Vergleich: Apple habe 217 Mio. iPhones an den Mann gebracht. Jetzt wolle der Tech-Gigant raus aus dem Nischendasein. Mit dem neuen Pixel 3 möchte Google genau das schaffen. Der Durchbruch dürfte dabei nicht nur aufgrund einer besseren Kamera und schnelleren Chips gelingen, sondern indem Google Hardware mit intelligenter Software verbinde. Gelinge das langfristige Meisterstück, könne sich Google von einem der entscheidenden Negativtrends der vergangenen Quartale befreien. Starke Perspektiven für die Aktionäre von Alphabet. Es heiße: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:954,99 EUR +0,19% (16.10.2018, 12:44)XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:953,01 EUR -1,12% (16.10.2018, 12:22)