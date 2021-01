XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (21.01.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die C-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) charttechnisch unter die Lupe.Der ein oder andere Technologietitel habe sich zuletzt eine kurze Verschnaufpause gegönnt. In diese Kategorie falle auch die Alphabet-Aktie. Schließlich sei in den letzten Wochen die Haltezone aus dem alten Rekordhoch vom September 2020 bei 1.733 USD und einem Fibonacci-Level (1.730 USD) mehrfach zurückgetestet worden. Von diesem Sprungbrett habe sich der Technologietitel gestern nachhaltig gelöst! Mehr noch: Mit einem Aufwärtsgap (1.809 USD zu 1.825 USD) sei zum einen der kurzfristige Korrekturtrend übersprungen worden. Zum anderen sei ein neues Allzeithoch (1.904 USD) gelungen. Charttechnisch liege also eine erneute Trendbestätigung vor, zumal der beschriebene Ausbruch durch eine Reihe von quantitativen Indikatoren untermauert werde.Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke bzw. durch das neue MACD-Kaufsignal. Im "uncharted territory" würden sich die nächsten Anlaufziele aus zwei Fibonacci-Projektionen bei 1.904 USD bzw. 1.939 USD ergeben. Danach definiere die runde 2.000er-Marke ein weiteres Etappenziel. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, biete sich das o. g. Gap als Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.573,20 EUR +0,79% (21.01.2021, 09:34)