Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Vor rund einem Monat habe "Der Aktionär" berichtet, dass Googles Selbstfahrer-Tochter in Kalifornien die Erlaubnis zum Betrieb ihres Robo-Taxi-Dienstes Waymo One bekommen habe. Und jetzt sei es soweit: Die fahrerlosen und vollektrischen Jaguar I-Pace, die mit Lidar, Kamera und Co aufgemotzt worden seien, würden ab sofort auch in San Francisco für staunende Blicke sorgen.Nachdem Waymo zuerst Austin seinen Robo-Taxi-Dienst gestartet habe, kämen die autonomen Fahrzeuge nun auch nach San Francisco. "Wir freuen uns besonders auf diese nächste Phase unserer Reise, in der wir unsere vollautonome Technologie offiziell nach San Francisco bringen - die Stadt, die viele von uns bei Waymo ihr Zuhause nennen", so Waymo-Co-CEO Tekedra Mawakana laut Firmenblog.Getestet würden die autonomen Jaguars in San Francisco seit rund sechs Monaten, teils mit, teils ohne Fahrer. Der nun startende Robo-Taxi-Dienst sei allerdings nur für Waymo-Angestellte verfügbar. In Phoenix sei man da schon weiter - hier könne seit 2020 jeder registrierte Nutzer sich ein autonomes Waymo buchen.Sicherlich stehe der komplette Sektor - und auch Waymo - noch am Anfang ihrer Entwicklung. Das Potenzial durch das Autonome Fahren lasse sich nur schwer beziffern. Analysten von Morgan Stanley hätten für Waymo beispielsweise eine Bewertung von 108 Mrd. USD aufgerufen.Die Experten von Ark Invest würden erwarten, dass die niedrigeren Kosten eines autonomen Autos pro gefahrener Meile den Wert des gesamten Taxi-Marktes von heute 150 Mrd. USD bis 2030 auf 6 bis 7 Bio. USD nach oben treiben könnte. Eine Milchmädchenrechnung mit vielen Variablen, die dennoch deutlich das Potenzial des Marktes aufzeige.Branchenkenner würden Waymo für technologisch führend halten, aber den Detroitern von Cruise könnten dank der Partnerschaft mit GM ein schnellerer Flottenausbau gelingen. Es bleibe also spannend, wer sich auf dem gigantischen Zukunftsmarkt als führender Player durchsetze. "Der Aktionär" wette hier auf die Google-Tochter, die bisher ihre Robo-Taxi-Dienste am weitesten ausgebaut habe und über einen klaren First-Mover-Vorteil verfügt.Für Alphabet-Aktionäre sei die Selbstfahrer-Fantasie zwar noch nicht entscheidend für die mittelfristige Kursentwicklung. Langfristig liefere sie jedoch ein starkes Argument für steigende Kurse. "Der Aktionär" bleibe der Meinung, dass Anleger weiterhin auf die Mischung aus aktueller operativer Stärke und großer Zukunftsfantasie setzen könnten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link