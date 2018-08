Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (30.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Brian Nowak, Aktienanalyst beim Investmenthaus Morgan Stanley, rät Investoren nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Die Analysten von Morgan Stanley unterstellen aktuell im Bewertungsmodell für Alphabet Inc. einen Wert von Waymo von 45 Mrd. USD halten aber ein Potenzial von 175 Mrd. USD für möglich. Der Start des Waymo-Service könnte ein Katalysator für die Realisierung des Wertes sein.Analyst Brian Nowak ist der Ansicht, dass sich Alphabet mit der Monetarisierung der über 1 Mrd. Nutzer zählenden Plattformen noch am Anfang befinde. Die Investitionen würden dem Aufbau neuer Monetarisierungsmöglichkeiten dienen.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley bleiben in ihrer Alphabet-Aktienanalyse beim "overweight"-Rating und heben das Kursziel von 1.325,00 auf 1.515,00 USD an.