Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.021,40 EUR -0,99% (10.05.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.039,80 EUR -0,10% (10.05.2019, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.167,64 USD -0,03% (10.05.2019, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (11.05.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Zu den umkämpften Zukunftsmärkten gehöre das Streaming von Sport-Events. Die Alphabet-Tochter Youtube habe sich exklusiv die Übertragungsrechte an 13 von 162 Spielen der Major League Baseball (MLB) gesichert. Diese würden nicht über MLB.TV oder traditionelle Sender zu sehen sein. An der Vor- und Nachberichterstattung sollten Youtube-Stars teilnehmen. Youtube konkurriere mit diesem Schritt nicht nur mit traditionellen Anbietern von Sportübertragungen.Amazon.com zahle u.a. bereits 65 Mio. USD pro Jahr für die Übertragung von Donnerstagabend-Spielen der National Football League (NFL). Nun mische also auch Youtube im Geschäft der Sport-Übertragungen mit.Alphabet strecke die Fühler in ein weiteres vielversprechendes, aber auch hart umkämpftes Geschäftsfeld aus. Der Aktienkurs pendele nach dem Doppeltop an der 200-Tage-Linie. Die Alphabet-Aktie bleibe langfristig aussichtsreich, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: