Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.551,00 EUR +0,12% (04.04.2022, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.551,00 EUR +0,49% (04.04.2022, 09:10)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.814,00 USD +0,75% (01.04.2022)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (04.04.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Pullback auf die 200-Tage-Linie - ChartanalyseIm ersten Quartal 2022 hat die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) einen volatilen Verlauf erlebt, wobei die Kurse sowohl im Januar als auch im Februar die 2.500er Marke erfolgreich auf den Prüfstand stellten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dadurch sei im Chart ein Doppeltief entstanden, das gleichzeitig - zusammen mit den Ausschlägen im März - ein kleines Dreieck bilde. Dieses Muster sei zur Monatsmitte bullish aufgelöst worden. Außerdem seien die Notierungen auch über die 50-Tage-Linie gestiegen und hätten im Anschluss die 200- und die 100-Tage-Linie zurückerobert. In der Spitze sei es für die Kurse bis auf 2.883 USD nach oben gegangen, unter dem Strich habe die Aktie im März knapp 4% zugelegt.Ausblick: Mit dem Tagestief bei 2.776 USD seien die Notierungen am Freitag kurzzeitig an den GD200 zurückgefallen. Der Test sei jedoch erfolgreich verlaufen, denn letztlich sei die Sitzung mit einem Endstand von 2.814 USD über der lang- und der mittelfristigen Durchschnittslinie beendet worden.Das Long-Szenario: Um die Erholung der vergangenen Wochen fortzusetzen, müsste die Aktie über das Januar-Zwischenhoch bei 2.864 USD hinauskommen Diese Hürde werde zusätzlich durch eine Volumenspitze und das März-Hoch bei 2.883 USD verstärkt. Zudem lasse sich nun ein Aufwärtstrendkanal konstruieren, dessen obere Begrenzung ebenfalls zu diesem Widerstands-Cluster zähle. Gelinge der Anstieg über diese Barriere, dürfte sich Platz bis zum September-Hoch bei 2.936 USD eröffnen, bevor ein Hochlauf an die runde 3.000er Marke und das Allzeithoch möglich werden könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: