XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.560,00 EUR +3,89% (01.02.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.912,62 USD +4,67% (01.02.2021, 19:25)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Deutschland Alphabet-Aktie:

ABEA



NASDAQ-Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Ticker-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (01.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Ticker-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Ein großer Tag für den Tech-Riesen Alphabet: Die Unternehmens-Tochter Google habe eine strategische Partnerschaft mit Ford geschlossen. So würden künftige Autos des US-Fahrzeug-Produzenten ein internetfähiges Android-Betriebssystem mit eingebauten Google-Karten, Apps und Sprachsteuerungstechnologie nutzen. Damit habe der große Konkurrent Microsoft das Nachsehen. Die Alphabet-Aktie mache einen schönen Satz - dafür gebe es noch einen weiteren Grund.Konkret werde die Google Cloud Plattform der "bevorzugte Cloud-Anbieter" von Ford sein und die Partner würden ein Innovationsteam bilden, um gemeinsam an zukünftigen Projekten zu arbeiten, so die Unternehmen am Montag in einer Erklärung. Die Navigationsbildschirme von Ford-Fahrzeugen würden ab 2023 mit einem Android-Betriebssystem betrieben und der amerikanische Autohersteller werde Googles Technologie für die Themen "künstliche Intelligenz" und "Datenanalyse" übernehmen.Die Unternehmen hätten den konkreten Wert des Deals nicht bekannt gegeben. Google werde aber Einnahmen aus Cloud-Diensten sowie eine Android-Lizenzgebühr für jedes verkaufte Ford- und Lincoln-Fahrzeug ab 2023 erhalten, berichte Bloomberg.Ein weiterer Grund für den heutigen Kursanstieg dürfte die positive Einschätzung von Wedbush Securities sein: Das US-Analystenhaus stufe die Alphabet-Aktie unverändert mit "outperform" ein. Und: Das Kursziel sei sogar von 1.850 auf 2.150 Dollar angehoben worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.577,40 EUR +4,82% (01.02.2021, 19:40)