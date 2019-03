Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.03.2019/ac/a/n)



Alphabet habe Stadia - die neue Streaming-Gaming-Plattform von Google - vorgestellt. Der Aktienprofi sei davon begeistert. Man werde nämlich in der Cloud die neuesten Spiele zum Streamen anbieten. Es gebe viele tolle Ideen, die Google hier gehabt habe, z. B. man könne sich YouTube-Videos anschauen und aus dem YouTube-Video heraus an diesem Spiel teilnehmen. Das werde solche Konzerne wie Nintendo drücken, weil man das über alle Konsolen hinweg könne. Man könne von einem Gerät zum anderen nahtlos übergehen und man spiele immer genau dort, wo man gerade bei dem anderen Endgerät aufgehört habe. Die neue Streaming-Gaming-Plattform von Google wird klasse werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Alphabet-Aktie. (Analyse vom 26.03.2019)