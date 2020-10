XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.381,00 EUR +1,75% (23.10.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.641,00 USD +1,59% (23.10.2020, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Kleiner Rücksetzer möglich - ChartanalyseDie Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) fiel am 23. März 2020 auf ein Tief bei 1.013,54 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dort sei die Alphabet-Aktie stark nach oben gedreht. Am 10. Juli sei es erstmals zu einem Anstieg über das bis dahin gültige Allzeithoch bei 1.532,10 USD gekommen. Letztlich sei der Aktienkurs bis 2. September auf ein Allzeithoch bei 1.733,18 USD geklettert. Anschließend sei es zu einem deutlichen Rücksetzer auf den EMA 200 gekommen. Dieser habe genügend Halt geboten. Zuletzt habe der Wert wieder angezogen und am Mittwoch den Widerstand bei 1.586,99 USD durchbrochen.Kurzfristig könne es zu einem kleinen Rücksetzer in Richtung 1.586,99 USD kommen. Aber solange diese Marke auf Tagesschlusskursbasis halte, sei der Weg in Richtung Allzeithoch bei 1.733,18 USD frei. Sollte die Aktie allerdings unter 1.532,10 USD abfallen, würde sich das bullische Bild deutlich eintrüben. Abgaben in Richtung 1.435 USD, also auf den EMA 200 wären dann möglich. Später könnte es vielleicht sogar zu Abgaben unter 1.300 USD kommen. (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.365,20 EUR -1,33% (26.10.2020, 09:12)