Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.216,60 EUR -0,21% (19.12.2019, 13:35)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.217,00 EUR +0,10% (19.12.2019, 14:04)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.351,91 USD -0,22% (18.12.2019, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (19.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ein klarer Kauf.Bei der Suchmaschine auf Nummer Eins - doch in der Cloud hänge Google hinterher. Das möchten die Alphabet-Manager nicht auf sich sitzen lassen und den langfristigen Kurstreiber für die Alphabet-Aktie weiter nach vorne treiben.Laut einem Bericht von "The Information" hätten die Alphabet-Chefs Anfang 2018 darüber diskutiert, ob das "Public Cloud"-Geschäft aufgegeben werden solle. Damals sei Amazon als First Mover in Sachen Cloud-Computing uneinholbar gewesen und Microsoft habe rasante Wachstumsraten von Azure veröffentlicht. Dann hätten sie sich jedoch das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2023 die Nummer Zwei in der Cloud zu werden.Wedbush-Analyst Dan Ives sei angesichts des großen Abstandes von Microsoft und Amazon nicht der Meinung, dass es Google gelingen werde, die Nummer Zwei zu werden. Der Experte sehe Google in den kommenden Jahren jedoch als etablierte Nummer Drei, was allein ein Umsatzpotenzial von 20 bis 30 Milliarden Dollar bedeuten könnte.Alphabet gebe in seinen Quartalsberichten nicht preis, wieviel Googles Cloud-Geschäft erlöse, habe jedoch im Juli 2019 veröffentlicht, dass der Umsatz in den vergangenen zwölf Monaten bei 8 Milliarden Dollar gelegen habe. Zum Vergleich: Amazon habe allein im dritten Quartal 9 Milliarden in der Cloud erlöst.Klar sei auch, dass der "Public Cloud"-Markt rasant wachse. "Es hat nur acht Quartale gedauert, bis sich der Markt um Infrastructure-as-a-Service und Plattform-as-a-Service verdoppelt hat und unsere Prognosen zeigen, dass in elf Quartalen die nächste Verdopplung stattfindet", schreibe Synergy-Analyst, John Dinsdale. Dann dürfte der Markt 178 Milliarden Dollar umfassen.Während Alphabet in Sachen Suchmaschinen und Autonomes Fahren vorne mitspiele, hänge der Tech-Gigant in der Cloud hinterher. Investoren und wie berichtet auch die Alphabet-Führung möchten jedoch mehr. Es sei daher davon auszugehen, dass ein Teil der großen Cash-Reserven für Investitionen - und insbesondere für Akquisitionen - genutzt werde, um das Wachstum im umkämpften Markt weiter anzutreiben.Die Cloud schafft langfristiges Kurspotenzial für die Alphabet-Aktie - nur ein Argument, weshalb die Aktie aktuell kein Verkauf sondern ein klarer Kauf ist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.12.2019)