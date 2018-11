Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

918,00 EUR +0,72% (26.11.2018, 08:26)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

912,48 EUR (23.11.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.030,1 USD -1,28% (23.11.2018)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: In der Hand der Bären - ChartanalyseSeit die Ausbildung eines neuen Allzeithochs bei 1.273,89 USD im Juli dieses Jahres den vorläufigen Höhepunkt der Rally bei den Aktien von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) markiert hatte, belastete eine dynamische Korrektur den Wert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zunächst seien die Aktien im September unter das frühere Rekordhoch bei 1.186,89 USD eingebrochen und nach einer kurzen Korrektur in einer drastischen Abwärtsbewegung bis an eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 1.080,00 USD zurückgefallen. Dort habe sich der Wert allerdings nur kurz stabilisieren können. Bereits Anfang Oktober habe eine weitere Verkaufswelle für einen Bruch der Kreuzunterstützung und damit für ein weitreichendes Verkaufssignal gesorgt. Es sei ein Ausverkauf an die zentrale Unterstützungszone von 980,64 bis 988,25 USD und damit ein Einbruch an die bisherigen Jahrestiefs gefolgt. Dort habe zwar eine dynamische Erholung eingesetzt, doch sei diese wiederum an der übergeordneten Aufwärtstrendlinie bei 1.095,46 USD gestoppt und der Wert erneut bis 995,83 USD gedrückt worden.Ausblick: Der Glanz vergangener Tage scheine bei den Aktien von Alphabet verblichen. Aktuell müsse sich die Käuferseite bereits gegen ein drohendes langfristiges Verkaufssignal zur Wehr setzen.Die Short-Szenarien: Unterhalb des Widerstands bei 1.071,85 USD dominiere weiterhin der neue Abwärtstrend, der zu einem weiteren Test des Verlaufstiefs bei 995,83 USD führen dürfte. Ein Bruch der Marke und ein anschließender Ausverkauf an die Unterstützung bei 980,64 USD sei derzeit wahrscheinlich. Eine Bodenbildung auf diesem Niveau könnte dann eine mittelfristige Erholung auslösen. Würden die Aktien dagegen unter die Marke einbrechen, wäre ein mittelfristig bearishes Signal aktiviert, dem zunächst ein Ausverkauf bis 945,00 USD folgen dürfte. Darunter könnte der Wert direkt bis 909,70 USD einbrechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: