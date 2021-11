XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.622,50 EUR -1,78% (22.11.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

2.941,57 USD -1,92% (22.11.2021, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (23.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Eingetrübtes Bild - ChartanalyseDie Bullen in Alphabet (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) hat es zum Start der neuen Woche kräftig durchgeschüttelt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe im gestrigen Handel 1,92% auf 2.941,57 USD nachgegeben. Damit sei der nächste Anlauf auf den Widerstandsbereich bei ca. 3.010 USD gescheitert. Gleichzeitig zeige sich per Tagessaldo eine große bärische Kerze inklusive dem Intraday-Ausbruch unter den Supportbereich bei ca. 2.980 USD. Zusammen mit dem Schlusskurs am Tagestief trübe sich damit das Chartbild für Alphabet-Aktien kurzfristig ein.Übergeordnet möge die Alphabet-Aktie immer noch in einem Bullenmarkt unterwegs sein, kurzfristig aber habe sich das Chartbild leicht eingetrübt. Verwundern könne dies nach der extremen Performance der letzten Monate aber nicht. Allein seit dem Corona-Tief habe sich die Aktie knapp verdreifachen können. Kurzfristig wären Abgaben auf 2.870 USD möglich. Bei einer "größeren" Korrektur könnte es auch weiter abwärts in Richtung 2.735 USD gehen. Mittelfristig wichtig sei der Bereich um 2.620 USD. Mit einem neuen Hoch wäre der aktuelle Angriff der Bullen zunächst abgewehrt. (Analyse vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:2.605,00 EUR -0,48% (23.11.2021, 08:52)