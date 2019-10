XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.089,60 EUR -1,50% (08.10.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.189,13 USD -1,54% (08.10.2019, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEC



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (09.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Alphabet C: Verkaufswelle droht - ChartanalyseMit Argusaugen dürften Anleger in der Google-Muttergesellschaft Alphabet (Class C) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, Nasdaq-Symbol: GOOG) den derzeitigen Kursverlauf verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die in der letzten Woche gestartete Erholung habe im Widerstandsbereich bis hin zu 1.218 USD geendet, womit das Anfang Oktober in diesem Preisbereich generierte Verkaufssignal bestätigt worden sei. Zudem seien die Käufer im Vorfeld dieser Entwicklung am mittelfristigen Widerstandsbereich ab 1.250 USD gescheitert, was ebenfalls für Unbehagen bei Anlegern sorgen dürfte. Die Risiken würden aktuell deutlich zunehmen.Momentan drohe der Alphabet-Aktie eine kurz- als auch mittelfristige Verkaufswelle. Setze sich der Bär durch, dürfte der Preisbereich um 1.150 USD nur das erste Ziel darstellen. Mittelfristig würden sich Risiken bis in den Bereich von 1.000 USD ergeben, einem Preisniveau, auf welches die Kurse bereits 2018 zurückgefallen seien. Auch damals sei der Ausgangspunkt der Verkaufswelle die Widerstandszone ab ca. 1.250 USD gewesen. Kein Wunder also, dass Investoren momentan nervös würden. Kurzfristig würde ein Tagesschlusskurs oberhalb von 1.218 USD die Lage etwas entspannen. Mittelfristig aber müsste der gesamte Widerstandsbereich bis hin zu 1.274 USD überwunden werden. (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.085,00 EUR -0,06% (09.10.2019, 08:35)