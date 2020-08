Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft.



Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (31.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Internet-Konzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Bei der Google-Mutter Alphabet würden die Geschäfte trotz Corona-Krise und Einbußen bei den Werbeeinnahmen die Geschäfte wieder besser laufen. Dies würden die jüngsten Quartalszahlen zeigen, die deutlich über den Erwartungen ausgefallen seien. Zudem habe die Aktie erst vor kurzem ein neues Kaufsignal ausgelöst. Nun würden auch die Analysten auf den Zug springen und ihre Kursziele erhöhen.Die französische Großbank Société Generale habe das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 1.420 auf 1.905 Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Aktie habe sich trotz des 20-prozentigen Kursanstiegs seit Jahresbeginn weniger stark entwickelt als der Nasdaq 100, habe Analyst Christophe Cherblanc geschrieben. Alphabets Cloud-Geschäft und das Videoportal YouTube, die zu den wichtigen Wachstumstreibern des Konzerns gehört hätten, seien aber im gleichen Bereich tätig wie Amazon und Netflix - allesamt Profiteure der Corona-Pandemie.Auch operativ gebe es bei Alphabet heute Positives zu berichten: Wie "India Today" berichte, ermögliche Google in Indien nun das auf der NFC-Technologie basierende kontaktlose Bezahlen via Google Pay. Um das kontaktlose Bezahlen auf ihrer Kredit- oder Debit-Karte zu ermöglichen, müssten die Nutzer lediglich ein paar Einstellungen in ihrem Google Pay Account vornehmen beziehungsweise dort ein paar Daten zu ihrer Bezahlmethode eintragen.Das Alphabet-Papier habe letzte Woche in einem freundlichen Markt-Umfeld den wichtigen Widerstand bei 1.587 überwinden und auf ein neues Rekordhoch ausbrechen können. Dieses liege aktuell bei 1.652,79 Dollar. Das komme zugleich einem starken Kaufsignal gleich und sollte neue Bullen anlocken, die auf den Zug aufspringen würden."Der Aktionär" behalte seine bullishe Einschätzung für das Alphabet-Papier bei. Alphabet bleibe ein Basisinvestment.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alphabet