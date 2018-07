Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.032,33 EUR +0,29% (13.07.2018, 15:07)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.202,73 USD +0,12% (13.07.2018, 15:20, vorbörslich)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (13.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandle von Barclays:Ross Sandler, Aktienanalyst vom Investmenthaus Barclays rät Investoren nach wie vor zu einem Übergewichten der Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Internetsektor empfehlen die Analysten von Barclays bereits im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen einen Einstieg in die Aktien von Alphabet Inc. in Erwägung zu ziehen.Das Rezept für Aufwärtspotenzial sei einfach. Alphabet müsse die Konsenserwartungen hinsichtlich der Webseiten-Erlöse übertreffen und ebenso die Prognosen hinsichtlich TAC und operativen Margen. Analyst Ross Sandler geht davon aus, dass die drei Faktoren im zweiten Quartal erneut zusammengekommen sind. Angesichts eines gedämpften Stimmungsumfelds sollte dies zu steigenden Aktienkursen führen. Das Chance/Risiko-Profil der Alphabet-Aktie sei attraktiv.Die Aktienanalysten von Barclays bleiben in ihrer Alphabet-Aktienanalyse beim "overweight"-Rating und setzen das Kursziel von 1.250,00 auf 1.350,00 USD herauf.Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.033,88 EUR +1,19% (13.07.2018, 14:54)