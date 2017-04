Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley.







New York (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Kerry Rice von Needham & Co:Der Aktienanalyst Kerry Rice von Needham & Co bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Alphabet Inc. habe erneut solide Quartalszahlen abgeliefert. Umsätze und Gewinne seien stärker ausgefallen als erwartet.Die aktuellen Trends sollten nach Ansicht der Analysten von Needham & Co in den kommenden Quartalen ein robustes Wachstum sicherstellen. Analyst Kerry Rice rechnet in 2017 mit einer leichten Verbesserung der Profitabilität.Die Aktienanalysten von Needham & Co halten in ihrer Alphabet-Aktienanalyse am "buy"-Rating fest und passen das Kursziel von 935,00 auf 1.050,00 USD nach oben an.XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:856,95 EUR +4,57% (28.04.2017, 17:20)Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:853,85 EUR +4,15% (28.04.2017, 17:35)