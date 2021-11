Börsenplätze Alphabet-Aktie



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Internet-Giganten Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Im frühen Handel notiere die Alphabet-Aktie heute leicht im Minus. Dies dürfte aber eher mit der Schwäche bei Wachstumsaktien aus dem Technologiesektor zusammenhängen - und nicht mit einer Strafe der EU-Kommission.Am heutigen Mittwoch habe das Gericht der Europäischen Union (EuG) eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 2,42 Mrd. Euro gegen Google bestätigt. Das Gericht habe festgestellt, dass Google seinen eigenen Shopping-Vergleichsdienst gegenüber konkurrierenden Diensten bevorzugt habe.Konkret habe die EU-Kommission Google bereits 2017 vorgeworfen, dass der Konzern habe "seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht, indem es seinen eigenen Preisvergleichsdienst in seinen Suchergebnissen ganz oben platziert und Vergleichsdienste der Konkurrenz herabgestuft hat".Die Alphabet-Aktie dürfte die ins Haus stehende Strafe aber nicht belasten. Immerhin habe der Tech-Gigant bereits 2017 hierfür Rückstellungen gebildet und damals auf einen Schlag einen Gewinnrückgang von 28 Prozent auf 3,5 Mrd. Dollar weggesteckt. Der langfristigen Gewinnentwicklung habe dies aber nicht geschadet, wie der Nettogewinn von nun 18,9 Mrd. Dollar im vergangenen Quartal beweise.Eine Belastung stelle allerdings die im Oktober auf 6,2 Prozent gestiegene US-Inflation dar. Denn eine steigende Inflation dürfte zu steigenden Zinsen und damit zu einer höheren Diskontierung künftiger Cashflows in den Bewertungsmodellen der Analysten führen. Dies wirke sich direkt auf die Kursziele aus - insbesondere bei Wachstumsaktien, deren künftige Geldflüsse heute eine hohe Bewertung rechtfertigen würden.Das macht die Alphabet-Aktie auch für Value-Investoren interessant, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2021)(Mit Material von dpaAFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link