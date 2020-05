Kursziel

Alphabet-Aktie

(USD) Rating

Alphabet-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.600,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 12.05.2020 1.700,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 05.05.2020 1.600,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 30.04.2020 1.400,00 Overweight Barclays Capital Ross Sandler 29.04.2020 1.550,00 Market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 29.04.2020 1.525,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 29.04.2020 1.600,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 29.04.2020 1.250,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 29.04.2020 1.700,00 Buy Instinet Mark Kelley 29.04.2020 1.505,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 29.04.2020 1.450,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 29.04.2020 1.500,00 Market Outperform JMP Securities Ronald Josey 29.04.2020 1.560,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 29.04.2020 1.400,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 29.04.2020 1.445,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 29.04.2020 1.500,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 29.04.2020 1.500,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 29.04.2020 1.400,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. Scott Devitt 29.04.2020 1.550,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 29.04.2020 1.800,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 29.04.2020 1.600,00 Buy UBS Eric Sheridan 29.04.2020 1.550,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 29.04.2020

Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.252,00 EUR -1,40% (13.05.2020, 17:51)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.258,60 EUR -2,45% (13.05.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.362,935 USD -0,89% (13.05.2020, 17:37)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (14.05.2020/ac/a/n)







Mountain View (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.800,00 USD oder 1.250,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Alphabet-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Alphabet Inc. hat am 28. April die Zahlen für das erste Quartal 2020 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 28. April meldet, habe die Google-Mutter Alphabet ungeachtet des Gegenwinds durch die Corona-Krise im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Im März habe es bei den Anzeigenerlösen aber eine erhebliche Abschwächung gegeben, habe Finanzchefin Ruth Porat erklärt. Die Quartalszahlen seien aber von der Stärke der ersten zwei Monate nach oben getrieben worden. Der Umsatz habe im Jahresvergleich 13 Prozent auf 41,2 Milliarden US-Dollar zugelegt. Beim Gewinn habe es ein Plus von 2,6 Prozent auf 6,84 Milliarden US-Dollar gegeben. Ein Jahr zuvor habe eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission das Ergebnis um 1,7 Milliarden US-Dollar gedrückt.Ein Wachstumstreiber sei die Videoplattform YouTube gewesen, wo die Werbeerlöse von 3 auf 4 Milliarden US-Dollar angestiegen seien. Insgesamt seien die Google-Umsätze von 25,6 auf 28,5 Milliarden US-Dollar gestiegen.Bei den anderen Alphabet-Geschäftsbereichen - wie etwa den Waymo-Roboterwagen oder Loon-Ballons zur Internet-Versorgung - sei der operative Verlust von 870 Millionen auf 1,12 Milliarden US-Dollar gewachsen. Sie machten zusammen einen Umsatz von 135 Millionen US-Dollar nach 170 Millionen ein Jahr zuvor, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Alphabet-Aktie anbetrifft, hat Shyam Patil, Analyst von Susquehanna Financial, am 29. April mit 1.800 US-Dollar das höchste Kursziel in Aussicht gestellt. Das Rating "positive" wurde bestätigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Alphabet-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Alphabet-Aktie auf einen Blick: