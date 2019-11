Eine Nacht für alle Altersgruppen – Jubilee Ace lädt zum Dinner

Lasst die Party beginnen!

VIPs sprachen die Teilnehmer an

Der Chief Investment Officer, Steve Colbert, betrat zuerst die Bühne und begrüßte alle auf Hawaii. Mark Davis, der Chief Operations Officer, gab danach Einblicke in die aktuellen Marktbedingungen und die Performance von Jubilee Ace in den letzten sechs Monaten, was erneut zu frenetischem Jubel führte.



Spüren Sie das Fieber

Als nächstes betrat der überaus beliebte internationale Marketingdirektor Bobby Low die Bühne. Jeder hielt während Bobbys leidenschaftlicher Ausführungen über die wichtigsten bevorstehenden Entwicklungen, die als Aqualution bezeichnet werden, den Atem an - von der AQUA-Lösung über die AQUA-Evolution bis hin zur AQUA-Revolution. Details zu MyAQUA und der intuitiven Advanced A.I., der nächsten Generation der Entwicklung von Jubilee Ace, wurden offiziell vorgestellt. Der Fortschritt von Jubilee Ace in so kurzer Zeit ist so beeindruckend, wie er nur sein kann.



Jubilee Ace erkennt Top-Performer an

Jubilee Ace sparte kein Geld und betrieb großen Aufwand, um den Top-Performern auf der Bühne die entsprechende Anerkennung zu verleihen. Ausgezeichnet wurden:



Top 10 Distinguished Award for Excellence

Top 10 Elite Peak Performers

Top 10 Inspirational Persons of the Year

Top 10 Recognition Award for Consistency

Top 10 Sponsors

Die Pioniere

"Die Pioniere von Jubilee Ace. Unsere Dankbarkeit gegenüber unseren Pionieren geht über ein einfaches "Danke" hinaus. Sie sind die Grundlage für unser Geschäft und unser Netzwerk. Sie sind es, die zuerst an uns geglaubt haben. Sie sind es, die Jubilee Ace von Grund auf erschaffen haben. Und sie sind es auch, denen wir zu verdanken haben, dass wir heute hier sind.

Sie haben das Leben vieler Menschen berührt und verändert. Sie haben den Unterschied zwischen mittelmäßig und exzellent gemacht. Es ist Ihr Glaube und Ihre Leidenschaft, die unser Unternehmen vorangetrieben haben. Wir sind verwirklicht in der Mitte der Träume aller, die an uns glauben. Ihre Hingabe und Ihr Engagement sind ein Eckpfeiler unserer Erfolgsgeschichte."



Die ersten 4 Preisträger erhielten jeweils einen Preis von 2.000 US-Dollar. Jubilee Ace verschenkte außerdem Uhren von Rolex an die Top 10 der Teamentwicklungssponsoren und eine speziell gefertigte 1-Karat-Diamantnadel im AQUA-Design im Wert von 20.000 US-Dollar an die 13 ACE-Präsidenten, die anwesend waren. Mehrere Preisträger nahmen sich einen Moment Zeit, um ihre Erfolgsgeschichten zu erzählen und dankten Jubilee Ace für die einmalige Gelegenheit.







Top 30 Prebook Challenge Gewinner

Die Ergebnisse sind endlich da! Alle Klienten lieferten sich einen intensiven Kampf um die Top 30 Plätze. Überall klopfende Finger und ängstliche Gesichter, die mit weit geöffneten Augen auf den Bildschirm starten und gespannt darauf warteten, auf die Bühne gerufen zu werden. Nach und nach wurden die Namen bekannt gegeben und alle Preisträger traten für ihren siegreichen Moment auf die Bühne. Der Hauptgewinn war ein nagelneuer Lamborghini Huracan im Wert von knapp 300.000 US-Dollar. Jubilee Ace freute sich über die rege Teilnahme. (26.11.2019/ac/a/m)









