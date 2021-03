An dieser Stelle interessant sei auch ein Blick auf die sehr divergente Kursentwicklung der unterschiedlichen Investmentstile seit Jahresbeginn. So hätten bislang klar die wertorientierten Aktien gegenüber wachstumstarken Titeln die Nase vorne. Der MSCI World Value habe beispielsweise bislang um etwas mehr als 10% zugelegt, wohingegen der MSCI World Growth und der MSCI World Momentum auf dem Niveau vom Jahresbeginn notieren würden. Niedrig kapitalisierte Aktien gemessen am MSCI World Small Cap hätten wiederum mit einem Plus seit Jahresbeginn von 12% eine Outperformance gegenüber groß kapitalisierten Unternehmen gezeigt, welche um lediglich 4,7% hätten zulegen können.



In Asien würden sich die Leitindices zu Wochenbeginn überwiegend mit negativen Vorzeichen präsentieren. Auf die Stimmung habe u.a. die (erneute) Entlassung des türkischen Notenbankchefs gedrückt, welche die türkische Lira (TRY) aktuell kräftig unter Druck setze. Auch für Europas Börsen sei mit einem Blick auf die vorbörslichen Indikationen von einem verhaltenen Handelsauftakt auszugehen. Unternehmensseitig und im Hinblick auf die Makrozahlen sei der heutige Datenkalender leer. Ab Mitte der Woche würden dann aber vor allem die wichtigen Schnellschätzungen für die Einkaufsmanagerindices neue Impulse bringen.



Nach den markanten Kursverlusten der letzten Woche (in Summe rund 6%) setze sich die Schwäche beim Ölpreis heute Morgen fort. Gold profitiere aktuell nicht von den Nachrichten aus der Türkei und gebe heute im Frühhandel ebenfalls ab, der Marktpreis einer Unze liege derzeit bei knapp über USD 1.730. (22.03.2021/ac/a/m)





Im Wochenverlauf markierten DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) neue Allzeithöchststände und untermauerten damit das - trotz der mittlerweile merklich höheren US-Anleihenrenditen - freundliche Umfeld für Aktien, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Freitag seien die US-Leitindices allerdings gemischt aus dem Handel gegangen. So hätten die IT- und Internettitel überdurchschnittlich zulegen können, was dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) im Gegensatzzum breiten Markt zu einem positiven Tag verholfen habe. Abgabedruck habe es hingegen beim US-Finanzsektor gegeben. Hier habe die Nachricht der FED belastet, wonach die US-Banken ab demnächsten Monat wieder einen Extrapuffer an verlusttragendem Kapital für das Halten von US-Treasuries und Zentralbankgeld ("supplementary leverage ratio") vorhalten müssten. Diese Regelung sei vor dem Hintergrund der Krise temporär ausgesetzt worden und drücke auf die Profitabilität der Institute. Da die US-Notenbank aber auch angekündigt habe, die grundsätzliche Sinnhaftigkeit dieser Regel zu überprüfen, hätten die Bankaktien die zwischenzeitlich stärkeren Kursverluste wieder eindämmen können.