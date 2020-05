Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

147,72 EUR -2,37% (13.05.2020, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

147,66 EUR -2,03% (13.05.2020, 11:07)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (14.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Die Q1/2020-Zahlen des Versicherers seien reichlich durch Covid-19-Effekte belastet gewesen, so dass vorstandsseitig die 2020er-Guidance zurückgezogen worden sei. Betroffen seien vor allem die Sparte Schaden-Rück im Veranstaltungsgeschäft und bei Betriebsunterbrechungen sowie die Sparte Leben/Unfall mit Belastungen beim Kapitalanlageergebnis gewesen. Damit ergehe es der Allianz nicht anders als anderen börsennotierten Versicherungen. Unter der Annahme weiterer hoher Unsicherheiten, die sich auch immer wieder in steigenden Volatilitäten an den Börsen zeigen dürften, haben Sack seine Prognosen für 2020 und Folgejahre nach unten korrigiert.Dadurch ergibt sich ein reduziertes Kursziel von EUR 192,00 (bisher: EUR 252,00), dabei bestätigt Volker Sack, Analyst der Nord LB, sein "kaufen"-Rating für die Allianz-Aktie. (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: