Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (30.04.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz wirft Auge auf Sparte von britischem Versicherer - AktiennewsDer größte deutsche Versicherer soll Interesse am Sachversicherungsbereich des britischen Konzerns Legal & General haben, so die Experten von FONDS professionell.Medienberichten zufolge sei die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) Favorit. Allerdings könne die Übernahme noch am Preis scheitern.Die Allianz sei schon seit längerer Zeit auf der Suche nach kleineren Übernahmekandidaten, um zu wachsen. Nun habe sie offenbar ein Ziel gefunden: Die Sachversicherungssparte von Legal & General (L&G), wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf den britischen TV-Sender Sky News berichte. Der größte europäische Versicherer solle demnach im Vergleich zu Mitbewerbern die besten Karten haben und bereit sein, zwischen 250 und 350 Millionen Pfund (289 bis 405 Mio. Euro) für die britische Gesellschaft zu zahlen. Die Allianz habe sich zu dem Bericht nicht geäußert.Mit dem Kauf würde die Allianz ihre Präsenz auf der Insel ausbauen - trotz Brexit. Der Branchenprimus habe erst 2017 die Sachversicherungssparte des Versicherers Liverpool Victoria übernommen. Allerdings könne die Übernahme immer noch platzen, wenn der Preis zu hoch ausfallen würde. Der DAX-Konzern habe immer betont, dass er nicht jede Summe bereit sei zu zahlen - auch wenn die "Kriegskasse" mit einer Miliarde Euro prall gefüllt sei.