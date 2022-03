Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

183,80 EUR -2,84% (07.03.2022, 12:47)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

182,66 EUR -3,13% (07.03.2022, 12:32)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (07.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Eskalation im Ukraine-Konflikt spiele auch der Allianz-Aktie in den letzten Tagen übel mit. Seit ihrem Hoch im Februar habe sie knapp 28 Prozent eingebüßt. Auch an diesem Montag verliere der Versicherer mehr als vier Prozent und stelle damit ein neues 52-Wochen-Tief auf. Sollte sich das neue Verkaufssignal bestätigen, seien das die nächsten Unterstützungen.Das letzte 52-Wochen-Tief habe bei 182,52 Euro gelegen und sei am 20. September 2021 aufgestellt worden. Angesichts der Abwärtsdynamik, die sich in den letzten Handelstagen an der Börse entwickelt habe, drohe ein Bruch dieser Unterstützung und weitere Verluste. Die nächste potenzielle Haltelinie datiere vom Oktober 2020 und sei bei etwa 170 Euro zu finden. Schon im April und Mai 2020 habe es dort Auflagepunkte gegeben.Fundamental betrachtet, sei die Allianz-Aktie mittlerweile bald ein Schnäppchen. Das 2022er KGV liege unter 10 und die Dividendenrendite bei rund sechs Prozent. Allerdings lasse sich im Moment nicht abschätzen, welche Auswirkungen die Turbulenzen an den Aktienmärkten auf die Gewinne in diesem und möglicherweise noch im nächsten Jahr haben werde.Das Kursniveau des Münchner Versicherers sei verlockend, doch würden bei einer weiteren Eskalation des Ukraine-Konflikts weitere Kursverluste drohen. Ab 170 Euro sollte man aber an das Einsammeln erster Aktien denken, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 07.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link