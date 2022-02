Unternehmensnachrichten:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) melde solide Ergebnisse für 2021. Das Unternehmen habe einen Umsatzanstieg um 5,7% auf 148,5 Milliarden Euro berichtet. Das operative Ergebnis sei um 24,6% auf 13,4 Milliarden Euro gestiegen, während der Nettogewinn um 2,9% auf 6,6 Milliarden Euro gesunken sei. Der Rückgang des Reingewinns sei auf eine Belastung von 3,7 Milliarden Euro zurückzuführen, die das Unternehmen in Erwartung von Vergleichen mit Großaktionären seines implodierten Hedgefonds vorgenommen habe. Der Umsatz im 4. Quartal sei im Jahresvergleich um 7,9% auf 38,4 Mrd. Euro gestiegen, während das Betriebsergebnis mit 3,5 Mrd. Euro um 18% höher ausgefallen sei als im Vorjahreszeitraum.



Ein Schiff, das Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) von Europa in die Vereinigten Staaten transportiert habe, sei vor der Küste Portugals in Brand geraten. Die Besatzung sei evakuiert worden, aber die Ladung sei in Flammen gestanden. Der Volkswagen-Konzern habe bestätigt, dass sich rund 4.000 Fahrzeuge des Konzerns an Bord befunden hätten.



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe die Umsatzschätzungen für sein neues Prostatakrebsmedikament Nubeqa erhöht und erwarte nun einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro in seinem Spitzenjahr, statt der zuvor geschätzten 1 Milliarde Euro in der Spitzenzeit. Die Prognose sei angehoben worden, nachdem eine Studie gezeigt habe, dass die Ergänzung der Standardtherapie durch Nubeqa das Sterberisiko um 32,5% verringere. (18.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Frankreich und Italien würden höher notieren, während deutsche und niederländische Aktien nachgeben würden. Die polnischen, spanischen und britischen Indices würden mehr oder weniger unverändert notieren. Die Geopolitik stehe ganz oben auf der Tagesordnung, da die Welt die Entwicklungen in der Ostukraine genau beobachte. Ein potenziell wichtiger Faktor für den heutigen Nachmittagshandel könnte die Neugewichtung vor dem langen US-Wochenende sein.