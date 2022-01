Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (28.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz baue ihre Partnerschaft mit der italienischen Bank UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6) aus. Wie beide Konzerne bekannt gegeben hätten, umfasse die Vereinbarung, die sich auf die Präsenz der UniCredit in Italien, Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa erstrecke, gemeinsame Investitionen zur Digitalisierung von Prozessen.Außerdem solle die Partnerschaft eine Zusammenarbeit der Unternehmen im Versicherungs-Bankgeschäft ebnen. Für das Italien-Geschäft bedeute dies, dass die aktuellen Vereinbarungen im Lebens- und Nichtlebensversicherungsgeschäft bis 2027 verlängert würden und dass die UniCredit-Kunden uneingeschränkten Zugriff auf Allianz-Produkte erhalten würden.Zudem unterstütze der deutsche Versicherungskonzern die Bank bei der Entwicklung einer integrierten Plattform und eines Servicemodells. Außerdem sollten mit Schulungen und Marketingunterstützung Servicequalität und Angebot verbessert werden.Die Nachricht werde an der Börse kein Kursfeuerwerk auslösen. Es sei aber ein kleines Puzzleteil in der Erfolgsgeschichte des DAX-Konzerns. Von größerer Tragweite ist die Zinsentwicklung in den USA, wovon die Allianz massiv profitieren dürfte, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2022)