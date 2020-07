Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (01.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Industrieversicherer Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) sei das große Sorgenkind des DAX-Konzerns. Im letzten Geschäftsjahr habe die Sparte einen operativen Verlust von 284 Mio. Euro verursacht - und wegen der Coronakrise sehe es auch für 2020 nicht gut aus. Der neue Chef Joachim Müller, seit Dezember im Amt, wolle die AGCS mit einem umfassenden Umbauprogramm namens "New AGCS" aus den roten Zahlen holen und die Marktführerschaft in der Unternehmens- und Spezialversicherung zurückgewinnen.Die "neue AGCS" kümmere sich weiterhin um globale Großkunden der Allianz in der Sachversicherung mit mehr als 500 Mio. Euro Umsatz als auch um spezielle Luftfahrt-, Schiffs- und Veranstaltungs-Risiken. Aus manchen Einheiten, die in der Vergangenheit immer wieder rote Zahlen geliefert hätten, wolle man aussteigen. Dazu zähle u.a. "das Agribusiness in den USA oder MidCorp in Kanada".Die Allianz habe mit der AGCS eine große Baustelle zu bewältigen. Dies eröffnet aber auch Kurschancen, sollte hier der Turnaround gelingen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2020)