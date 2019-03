XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,44 EUR (13.03.2019)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (14.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit einem bullishen Doppelboden an der Unterstützung bei 170,15 EUR endete bei den Aktien der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) im vergangenen Dezember ein mittelfristiger Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seither sei der Wert in einer zweigeteilten Kursrally über die Widerstandsmarken bei 186,00 und 190,44 EUR gestiegen und habe damit kurzfristige Kaufsignale ausgebildet. Als jedoch Ende Februar auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 193,00 EUR überwunden worden sei, habe sich auch in den größeren Zeitebenen ein bullishes Signal ausgebildet. Denn mit diesem Anstieg sei der Wert aus einem übergeordneten, seit dem Hoch aus dem Januar 2018 dominierenden Konsolidierungsdreieck ausgebrochen. Im Anschluss hätten die Aktien auch die Hürde bei 194,66 EUR und das Zwischenhoch bei 197,50 EUR überschritten. Nach einer leichten Korrektur sei diese Marke im gestrigen Handel wieder erreicht und überschritten worden.Ausblick: Die Aktien der Allianz stünden kurz vor einem charttechnischen Befreiungsschlag. Dieser könnte auch mittelfristig für erhebliche Zugewinne sorgen.Die Long-Szenarien: Könne sich der Wert über 197,50 EUR behaupten und anschließend auch das Zwischenhoch bei 199,60 EUR überwinden, dürfte sich der ohnehin schon steile Anstieg weiter bis an das Vorjahreshoch bei 206,85 EUR ausdehnen. Dort könnte eine stärkere Korrektur einsetzen. Werde die Marke in der Folge ebenfalls überschritten, ohne dass die 197,50 EUR-Marke zuvor unterschritten worden sei, könnte sich die Rally der Aktien bereits bis 212,00 EUR fortsetzen. Mittelfristig wäre dann sogar ein Anstieg bis 220,00 EUR denkbar.Die Short-Szenarien: Erst ein Rücksetzer unter das Zwischentief bei 194,52 EUR würde die Ausbruchschancen des Wertes kurzzeitig mindern. Nach einer Gegenbewegung bis 190,44 EUR könnte sich jedoch ein Boden bilden und der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen. Ein Bruch der 190,44 EUR-Marke würde dagegen eine deutliche Korrekturausweitung bis 186,00 EUR nach sich ziehen. (Analyse vom 14.03.2019)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:197,82 EUR -0,24% (14.03.2019, 08:43)