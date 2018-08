XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

187,40 EUR +0,95% (03.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

187,48 EUR +0,01% (03.08.2018, 17:52)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (03.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Sowohl das operative Ergebnis mit 3,00 (Vj.: 2,93) Mrd. Euro als auch das Nettoergebnis mit 1,89 (Vj.: 1,99) Mrd. Euro hätten die Analystenprognosen (2,91 Mrd. Euro bzw. 1,81 Mrd. Euro) in Q2/2018 leicht übertreffen können. Insgesamt seien die Q2-Zahlen nach Ansicht des Analysten sehr solide ausgefallen. Die Ergebnisentwicklung im Kerngeschäft (Schaden-Unfall; Leben/Kranken) habe im Rahmen der Schätzungen gelegen. Die Performance im Asset Management sei besser als erwartet ausgefallen. Zudem habe sich die Solvabilitätsquote stark verbessert gezeigt, was Erwartungen an ein weiteres Aktienrückkaufprogramm wecken könnte.Den Ausblick für 2018 habe Allianz wie erwartet bestätigt. Bezogen auf den Mittelwert (11,1 Mrd. Euro) seien nach den Q2-Zahlen 52% erreicht worden, so dass sich die Allianz auf Kurs befinde. Im Rahmen der Medienkonferenz habe CFO Terzariol erläutert, dass bei normalem Geschäftsverlauf in H2 die obere Hälfte der Prognosespanne erreicht werden sollte (Analystenerwartung: 11,50 Mrd. Euro).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Allianz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 225 Euro weiterhin mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 03.08.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: