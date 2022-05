Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (30.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Süddeutsche Zeitung berichte, dass der Münchner Versicherer die Preise für Unternehmenskunden zum Teil dramatisch erhöhe. Es dränge sich der Eindruck auf, dass die Allianz Kunden loswerden wolle. Nachdem die Allianz schon während der Corona-Krise nicht den besten Eindruck hinterlassen habe, dürfte dies das Image weiter beschädigen.Dem Bericht nach sollten manche Kunden Erhöhungen von bis zu 400% akzeptieren. Dabei gehe es um die Sachversicherung wie Feuer, Sturmschäden und Betriebsunterbrechungen. Im Schnitt betrage die Preisforderung etwa 20%.Die SZ zitiere einen Makler: "Bei den richtig steilen Erhöhungen ist klar, dass der Versicherer diese Betriebe nicht mehr will." Betroffen seien Branchen, die einem erhöhten Feuer-Risiko ausgesetzt seien, wie Holzindustrie, Kunststoffwerke oder Entsorgungsbetriebe. Ob Firmen kürzlich Schäden gehabt hätten oder nicht, spiele keine Rolle, heiße es.Die Allianz habe jedoch dementiert. "Es geht uns nicht darum, Risiken loszuwerden", erklärte eine Sprecherin des Versicherers. Allein die Inflation habe die Großschäden stark verteuert, weshalb jetzt in einigen Segmenten die Preise bei Firmen mit hohem Schadenpotenzial so weit angehoben werden, "dass diese den steigenden Schadenbedarf decken."Aus Kundensicht sei das Vorgehen der Allianz nicht akzeptabel, andererseits schienen die Preiserhöhungen zwingend notwendig, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Selbstverständlich stehe der Versicherer auch unter Druck, die Gewinne jedes Jahr zu steigern, um die Aktionäre zufrieden zu stellen.Die anhaltend hohe Inflation werde wohl alle Versicherer dazu drängen, die Preise für Sachversicherungen zu erhöhen. Dass Härtefälle entstünden sei zwangsläufig. Aus Sicht eines Anlegers bleibe die Aööianz-Aktie unabhängig davon ein gutes Investment, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.