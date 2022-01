Für Wimmer habe organisches Wachstum im Asset Management Priorität. Zukäufe seien zwar nicht ausgeschlossen, aber: "Sie kennen die Konstellation, die wir momentan auf den Märkten sehen, was die Preise anbelangt", so Wimmer. "Die Strategie der Allianz ist aber durchaus, mit einem gewissen Augenmaß auf die Dinge zu gucken."



Die Vermögensverwaltung der Allianz entwickle sich sehr gut, was sich auch in sehr starken Nettomittelzuflüssen und einem Rekord bei den verwalteten Vermögen widerspiegele. Unter Wimmer dürfte das Geschäft weiter ausgebaut werden und entsprechend ertragreich sein.



Langfristig bleibt die Allianz-Aktie ein Basisinvestment, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Andreas Wimmer, der neue Chef des Asset Managements bei der Allianz SE, habe sich zum aktiven Investment-Ansatz der Konzern-Töchter Pimco und AllianzGI bekannt und sich damit gegen den Trend zu passiven Angeboten gestellt. Zudem wolle er stärker in alternative Asset-Klassen gehen und dabei opportunistischer als in der Vergangenheit vorgehen.Die Allianz sei einer der größten aktiven Asset-Manager der Welt und verwalte insgesamt 2,5 Billionen Euro für sich selbst und externe Kunden. Dabei hätten gerade passive, billigere Angebote zuletzt viel Geld auf sich gezogen. Wimmer argumentiere, dass aktive Manager bei alternativen Anlagen, bei denen er großes Wachstumspotenzial sehe, mit ihrem Ansatz im Vorteil seien."Ein Flirt mit passiven Strategien wäre nicht das erste, was ich mir anschauen würde", habe Wimmer gegenüber "Bloomberg" in seinem ersten Interview in seiner neuen Rolle erklärt, habe jedoch eine Hintertür offengelassen: "Man muss aber auch nichts für die Zukunft kategorisch ausschließen."Wimmer sei seit Oktober im Allianz-Vorstand für das Asset Management und das US-Lebensversicherungsgeschäft zuständig. Er habe den Posten von Jackie Hunt übernommen, die nach der Implosion einiger US-Hedgefonds von AllianzGI zu Beginn der Coronakrise abgetreten sei. Es würden zahlreiche Klagen und Untersuchungen zu dem Sachverhalt laufen. Wimmer habe gesagt, er könne derzeit keine Angaben zum Stand der Dinge machen.Bei Amtsantritt habe Wimmer Vorschusslorbeeren bekommen. Analysten von Jefferies hätten ihm eine Erfolgsbilanz bei Innovationen attestiert und ihn als "eine sichere Karte, um das US-Geschäft durch seine aktuellen Schwierigkeiten zu führen" beschrieben. Angerechnet werde ihm unter anderen, die garantierten Auszahlungen in der deutschen Lebensversicherung gesenkt und so die Margen geschützt zu haben.Innerhalb alternativer Anlagen sehe Wimmer die größten Wachstumschancen bei Immobilien, Private Debt und Infrastrukturprojekten. Bei Immobilien wolle er stärker als bisher von opportunistischen Investments profitieren. Der erfolgte Zusammenschluss von Allianz Real Estate, einem eher traditionellen Investor in diesem Bereich, mit Pimco helfe bei der Durchführung komplexerer Immobilientransaktionen, so Wimmer. "Die Akquisition von Columbia Property Trust ist dafür ein gutes Beispiel", so Wimmer.Pimco habe im September die Übernahme von Columbia für 3,9 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) einschließlich Schulden bekannt gegeben. Dahinter stehe die Wette, dass die Nachfrage nach Büros trotz des Trends zum Homeoffice anhalten werde.Wimmer zufolge werde die Transformation der Wirtschaft noch mehr Bedarf an Kapital erzeugen, zum Beispiel bei erneuerbaren Energien. "Wir haben da große Investitionen als Volkswirtschaft vor uns. Auf der anderen Seite gibt es die starke Nachfrage nach solchen alternativen Anlagemöglichkeiten, weil es eine tolle Beimischung ist - sei es für institutionelle Kunden oder für private Kunden in der Altersvorsorge", habe er gesagt.Von den rund 320 Milliarden Euro im Sicherungsvermögen der deutschen Allianz-Lebensversicherung würden bereits 100 Milliarden Euro in alternativen Assetklassen stecken. Dazu zähle die Allianz im Wesentlichen all das, was nicht an der Börse gehandelt werde. "Lebensversicherer haben ein extrem langfristiges Geschäftsmodell, das es ihnen ermöglicht, in illiquide Vermögensanlagen reinzugehen", so Wimmer.Zugleich seien Rückversicherungsdeals wie jüngst bei Allianz Life in den USA auch in anderen Ländern möglich. Sie würden helfen, die Kapitalintensität von Portfolien zu senken, und Mittel für neue Geschäftsfelder, Produkte und Technologien freisetzen. Zugleich bleibe die Allianz aber für alle Policen verantwortlich und Ansprechpartner für Kunden. Der Deal in den USA sei Teil der Capital-Light-Strategie der Allianz.Während die Allianz einige Angebote erweitere, habe sie andere reduziert, insbesondere bei AGI also der Einheit, zu der auch die implodierten US-Hedgefonds gehören würden. Die Tochter habe von den rund 450 aktiven Strategien, die es Ende 2019 noch gegeben habe, rund 140 eingestellt oder mit anderen Strategien fusioniert, habe Wimmer gesagt."Vieles war dabei, was relativ klein war. Und wir waren in der Lage teure Optionalität und Komplexität zu reduzieren und unsere Produktpalette an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten", so Wimmer.Auch der Performance von AGI habe der Portfolio-Umbau geholfen. Rund 69 Prozent der gewichteten Strategien habe sich mit Stand Ende September über einen Dreijahreszeitraum besser als ihre jeweiligen Benchmarks entwickelt, bezogen auf das gesamte verwaltete Vermögen für Drittkunden und vor Kosten. Zum Ende des ersten Quartals 2020 habe dieser Wert bei nur 45 Prozent gelegen.