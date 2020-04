Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

168,84 EUR +0,64% (29.04.2020, 13:06)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

168,44 EUR +0,75% (29.04.2020, 13:21)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (29.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Spatzen würden es schon von den Dächern pfiffen. Jetzt sei es amtlich: Der Münchner Versicherungsriese Allianz und die spanische Großbank BBVA würden sich verbünden. Die Vereinbarung sei aber bei Weitem nicht so umfassend wie von Marktteilnehmern erwartet. Ungeachtet dessen habe die Allianz deutlich weniger Cash ausgegeben als erwartet. Die Aktie steige trotzdem.Die Vereinbarung zur Gründung des Joint Venture sei bereits am Montag unterzeichnet worden. Der Deal schließe eine langfristige exklusive Vertriebsvereinbarung für den Verkauf von Schaden- und Unfallversicherungsprodukten über das Bankennetzwerk von BBVA in Spanien ein.Das Versicherungsgeschäft, das BBVA Seguros 2019 auf das neue Joint Venture übertragen werde, umfasse Bruttoprämien in Höhe von rund 300 Millionen Euro. Die Allianz werde 50 Prozent plus 1 Aktie am Joint Venture zu einem anfänglichen Preis von 277 Millionen Euro erwerben und zusätzlich einen variablen Betrag von bis zu 100 Millionen Euro für die Erreichung bestimmter geschäftlicher und operativer Ziele zahlen."Unsere strategische Ausrichtung ist sehr ähnlich und unsere Zusammenarbeit beim Aufbau einer der größten Bancassurance-Partnerschaften in der Schaden- und Unfallversicherung, einschließlich der Fokussierung auf digitale Lösungen, wird zum gegenseitigen Erfolg führen", habe Oliver Bäte, der Vorstandsvorsitzender der Allianz, gesagt.Die Partnerschaft falle zwar kleiner aus als erwartet, dafür spare die Allianz Geld. Das werde sie auch weiterhin sinnvoll einsetzen, davon sei "Der Aktionär" überzeugt.Die Allianz-Aktie bleibt ein Basisinvestment auf diesem Niveau, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: