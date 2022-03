Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,10 EUR +0,38% (24.03.2022, 12:55)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

212,80 EUR -0,02% (24.03.2022, 12:42)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (24.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Industrieversicherer der Allianz, lange Sorgenkind des Konzerns, wolle nach seinem Umbau wieder stärker wachsen. Das habe Joachim Müller, Chef der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg angekündigt. Die Russland-Thematik belaste dabei kaum.Müller wolle das Neugeschäft 2022 um rund 25 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro steigern. Zuvor habe er das Portfolio aufgeräumt und etwa das Engagement bei Versicherungen für Autorückrufe zurückgefahren. "Wachsen wollen wir weltweit in allen Märkten, je nachdem welche Chancen sich in der jeweiligen Region bieten", so der Vorstand der Industrieversicherungssparte. Potenzial sehe er unter anderem bei Sachversicherungen in Nordamerika sowie Asien.Entertainment-Versicherungen habe Müller als interessante Nische bezeichnet. In diesem Bereich habe die AGCS wegen der Pandemie zwar etwa 500 Millionen Euro an Kunden ausgezahlt, etwa weil Konzerte ausgefallen seien oder Dreharbeiten unterbrochen worden seien. Dennoch halte Müller an diesem Segment fest: "Im Live-Bereich sind die Veranstaltungskalender für 2022 und 2023 so voll wie noch nie. Das dürfte sich auch bald in den Prämieneinnahmen niederschlagen." Zudem sorge der Boom der Streamingdienste für zunehmende TV- und Filmproduktionen, wovon die AGCS profitieren wolle.Nach zwei Verlustjahren von insgesamt einer dreiviertel Milliarde Euro habe die AGCS im abgelaufenen Geschäftsjahr 366 Millionen Euro verdient - bei einem Neugeschäft von 1,1 Milliarden Euro. Müller habe ein klares Ziel ausgegeben: Profitables Wachstum. "Wir streben über den Zyklus eine Schaden-Kostenquote von 96 Prozent mit einer maximalen Abweichung von drei Punkten nach oben oder unten an, in guten und in schlechten Jahren." Die Quote habe lange bei über 100 Prozent gelegen und die AGCS kein Geld verdient.Um seine Ziele zu erreichen, habe Müller 2020 ein Umbauprogramm gestartet. Die AGCS habe sich aus verschiedenen Märkten zurückgezogen, Bereiche mit einem sehr starken Engagement (Autorückrufe) beschnitten, die Konzernstruktur geändert und die Anzahl der Mitarbeiter reduziert. Parallel werde ein dreistelliger Millionenbetrag in Technologie und Daten investiert.Der Turnaround bei der AGCS komme auch dem Gesamtkonzern zugute und untermauere die positive Einschätzung von "Der Aktionär" zu Europas größtem Versicherer. Schwache Tage sollten Anleger zum Einstieg nutzen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)(mit Material von Bloomberg)Hinweis auf Interessenkonflikte: