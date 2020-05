Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

147,66 EUR -2,03% (13.05.2020, 11:07)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (13.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) von "halten" auf "kaufen" herauf.Das Zahlenwerk des Q1/2020 habe ergebnisseitig unter den Erwartungen gelegen. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten die beiden Hauptsegmente Schaden-Unfall und Leben/Kranken deutliche Rückgänge beim operativen Ergebnis verzeichnet. Wegen der aktuellen Marktsituation habe Allianz die Guidance für 2020 kassiert. Zudem sei das Aktienrückkaufprogramm vorerst auf Eis gelegt worden. Eine Wiederaufnahme solle frühestens nach der Normalisierung der Marktsituation und der Corona-Problematik geschehen. An der Dividendenzahlung von 9,60 Euro/Aktie halte der Versicherer jedoch fest. Dies sei in der aktuellen Marktlage nach Meinung des Analysten ein positives Zeichen gegenüber den Investoren.Obwohl die operativen Zahlen schlechter als erwartet gewesen seien und auch die genannten Maßnahmen sich negativ auf den Aktienkurs auswirken würden, sei Lennertz der Ansicht, dass die Allianz-Aktie stärker als angemessen (3M rel. ggü. DAX: -12,2%) gefallen sei. Der Analyst reduziere seine Prognose (EPS 2020e: 16,00 (alt: 20,04) Euro; DPS: 10,20 (alt: 10,70) Euro; EPS 2021e: 19,07 (alt: 21,39) Euro; DPS: 11,00 (alt: 11,20) Euro).Aufgrund eines Kurspotenzials nun von >15% stuft Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Allianz-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 250 Euro auf 195 Euro gesenkt. (Analyse vom 13.05.2020)Börsenplätze Allianz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:147,72 EUR -2,37% (13.05.2020, 10:53)