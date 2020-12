Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (23.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Allianz-Chef Oliver Bäte lasse in einem Interview mit dem "Handelsblatt" kein gutes Haar an den europäischen Währungshütern. Die Gesellschaft würde systematisch belogen, die Sparer betrogen werden. Die andauernde Niedrigzinspolitik werde zudem dazu führen, dass Wettbewerber aus dem Markt ausscheiden würden. Die Allianz sehe Bäte bei der Umsetzung seiner Strategie auf einem guten Weg."Ich rechne gerade angesichts der massiven Verwerfungen damit, dass ein paar Wettbewerber, die nicht gut gewirtschaftet haben, ausscheiden", habe Bäte dem "Handelsblatt" gesagt. Zur Marktwirtschaft gehöre das Ausscheiden von Unternehmen, die es nicht schafften würden.Ein Grund sei zweifelsohne die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, mit der der Top-Manager hart ins Gericht gehe: "Wir bereiten bereits der nächsten großen Krise den Boden." Auch in Teilen des Aktienmarktes gebe es inzwischen "völlig abstruse Bewertungen", habe der 55-Jährige mit Blick auf teils stark gestiegene Aktienkurse gesagt. Durch die verfehlte Geldmarktpolitik mangle es an Innovationen, Investitionen in Infrastruktur, am Ausbau von Wettbewerbsfähigkeit bei Energie, Technologie oder Klimawandel."Unsere Fähigkeit zu investieren geht systematisch nach unten", habe Bäte gemahnt. Deutschland brauche jedoch mehr Fiskalpolitik, mehr Innovationen, mehr Reformen und müsse mehr in Bildung investieren, "damit wir langfristiges Wachstum erzeugen statt permanent Geld zu verteilen, das wir von unseren Kindern stehlen".Bäte zufolge werde die Gesellschaft systematisch belogen, was die Folgekosten der Niedrigzinsen betreffe. Irgendjemand müsse die Schulden zurückzahlen. Selbst wenn die EZB aufhöre, Anleihen zu kaufen, dauere es Jahre, bis die Zinsen auf ein ökonomisch rationales Niveau zurückfänden. "Wir werden noch zehn Jahre Null- oder Negativzinsen haben", so Bäte. "Die Geldpolitik ist dabei, die Sparer zu enteignen." Wer Geld spare, werde "entreichert" und dessen Rendite umverteilt. "Die Sparer werden betrogen, das gilt auch für Lebensversicherungskunden", so Bäte.Was die Umsetzung des eigenen Strategieplans, den Bäte "Einfachheit gewinnt" betitelt habe, betreffe, sei man schon weit gekommen. "Wir nehmen seit fünf Jahren Komplexität aus unseren Verträgen", so Bäte. Das komme bei den Kunden gut an. "Trotz Covid-Zeiten haben wir die absolut besten Verkaufserfolge aller Zeiten in Deutschland erreicht", so der Allianz-Chef.Die Allianz werde 2020 trotz Corona und trotz Niedrigzinspolitik ein Ergebnis im Bereich von zehn Milliarden Euro erwirtschaften. Davor müsse man seinen Hut ziehen. Die Aktionäre dürften in Form von steten Dividenden und weiteren Kursgewinnen belohnt werden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link