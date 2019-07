Börsenplätze Allianz-Aktie:



215,65 EUR +0,68% (02.07.2019, 15:27)



215,60 EUR +0,63% (02.07.2019, 15:41)



DE0008404005



840400



ALV



ALIZF



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (02.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Münchner Versicherungsriese beteilige sich an weiteren neun Mautstraßen in Indien und baue damit sein Portfolio an lukrativen Infrastrukturprojekten aus. Die Allianz-Aktie schicke sich indes an, das 17-Jahres-Hoch bei 216,20 Euro in Angriff zu nehmen. Sollte der DAX-Wert diese Hürde meistern, sollten sich Anschlusskäufe einstellen. "Der Aktionär" sei schon lange bei der Allianz an Bord.Wie die Allianz mitgeteilt habe, übernehme der Infrastruktur-Investor IndInfravit die durch fünf Bundesstaaten Indiens laufenden Straßen mit einer Gesamtlänge von mehr als 2.600 Kilometern für 66 Milliarden Rupien (umgerechnet rund 845 Millionen Euro) vom indischen Projektentwickler Sadbhav Infrastructure Project Ltd. (SIPL). SIPL erhalte Cash und zehn Prozent an IndInfravit.Der Investment-Trust IndInfravit sei vor gut einem Jahr vom indischen Infrastruktur-Fonds L&T Infrastructure Development, der Allianz und dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB gegründet worden. ACP habe sich mit 25 Prozent beteiligt, CPPIB mit 30,3 Prozent. Ende 2018 sei die kanadische Omers als dritter externer Investor hinzugekommen.Die Aktie der Allianz pirsche sich langsam an das 17-Jahres-Hoch bei 216,20 Euro heran. Ein Ausbruch darüber dürfte eine dynamische Anschlussbewegung zur Folge haben. 240 Euro sollten in diesem Szenario durchaus möglich sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.