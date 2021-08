Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,74 EUR +1,13% (06.08.2021, 10:57)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,24 EUR +2,78% (06.08.2021, 10:43)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (06.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Klagen im Zusammenhang mit den Structured Alpha Fonds würden beim Münchner Konzern "Spuren hinterlassen". Wie Konzernchef Oliver Bäte am Freitag mitgeteilt habe, wolle die Allianz hohe Rückstellungen bilden. Über Ausmaß und Auswirkungen sei zunächst nichts bekannt geworden."Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, werden wir Rückstellungen bilden", habe Bäte gesagt. Wie viel Geld die Allianz dafür einplane, habe der Manager nicht gesagt, doch rechne das Unternehmen mit "potenziell negativen Auswirkungen" auf den Jahresüberschuss, wie Finanzvorstand Giulio Terzariol ergänzt habe. "Dieser Event wird Spuren hinterlassen, aber die Allianz nicht von ihrem erfolgreichen Weg abbringen", habe Bäte betont.Am operativen Ergebnis des Konzerns würden die Belastungen aus dem Fall ohnehin nichts ändern. Die Rückstellungen würden dann im nicht-operativen Ergebnis verbucht, habe ein Sprecher erläutert. Dadurch würden sie erst im Nettoergebnis sichtbar. Und für diese Kennziffer gebe die Allianz keine Jahresprognose ab.Den Aktionären habe der Allianz-Chef in Aussicht gestellt, dass die Dividende zumindest nicht gekürzt werden solle: "Das Minimum ist immer die letzte Dividende." Analysten hätten bisher damit gerechnet, dass die Ausschüttung für 2021 von 9,60 auf 10 Euro pro Aktie erhöht werde.In den USA hätten mehrere Investoren den Münchner Konzern wegen Verlusten verklagt, für die sie die Allianz-Vermögensverwaltung AGI verantwortlich machen würden. Am Wochenende habe das Unternehmen bekanntgegeben, dass sich das US-Justizministerium in die Untersuchung eingeschaltet habe. Zu den Klägern würden nach US-Medienberichten u.a. die New Yorker Metro, der Lehrer-Pensionsfonds im Bundesstaat Arkansas und die Gewerkschaft Teamsters gehören.Die starken Quartalszahlen in Verbindung mit dem neuen Aktienrückkaufprogramm hätten dem Kurs wieder Auftrieb verliehen. Entsprechend hätten die meisten Analysten Kursziele von oberhalb 220 Euro ausgerufen. "Der Aktionär" bleibe bei seinem Kursziel von 230 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.