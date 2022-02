Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

228,85 EUR +0,28% (11.02.2022, 15:03)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

229,10 EUR -0,07% (11.02.2022, 14:49)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (11.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe große, einflussreiche Investoren beim Münchner Versicherer, denen es ein Dorn im Auge sei, dass einer der Aufsichtsräte mehrere solche Mandate besitze. Um deren Bedenken auszuräumen, werde sich besagte Person bei der nächsten Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl stellen.Es handle sich um Jim Hagemann Snabe. Den gebürtigen Dänen dürften die meisten Anleger aus seiner Zeit als Co-CEO bei SAP kennen. Er sei Vorsitzender des Technologieausschusses des Aufsichtsrats der Allianz. Außerdem begleite er das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens und des dänischen Schifffahrtsunternehmens AP Moller-Maersk vor. Weiterhin sitze er in den Aufsichtsräten der kalifornischen Softwarefirma C3.AI ( ISIN US12468P1049 WKN A2QJVE ) und des dänischen Satellitentechnologieunternehmens Thrane & Thrane, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgehe.Interessenvertreter wie Vanguard und BlackRock würden die Mitgliedschaft in zu vielen Aufsichtsräten kritisieren. Sie würden befürchten, dass die Räte nicht genügend Zeit und Energie für ihre individuellen Mandate aufwenden könnten und die Unternehmensführung darunter leide. Mit seiner Entscheidung möchte Snabe nun den von Investoren geäußerten Bedenken Rechnung tragen, die wegen der von ihm wahrgenommenen Mandate in verschiedenen Unternehmen ein sogenanntes "Overboarding" befürchten würden. Rashmy Chatterjee, die über langjährige Erfahrungen im Technologiesektor verfüge, solle an seiner Stelle in den Aufsichtsrat gewählt werden.Die Nachricht dürfte die Anleger nicht weiter beunruhigen. Mehr Spannung verspreche die Veröffentlichung der Ergebnisse des Jahres 2021in einer Woche. Unabhängig davon gibt es keinen Anlass, die Aktie zu verkaufen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 11.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link