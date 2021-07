Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (20.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, rechne nach der Hochwasserkatastrophe mit einem Rekordschaden. Für die Allianz dürften entsprechend hohe Belastungen die Folge sein. Aber in welcher Größenordnung und seien die Jahresziele in Gefahr?"Kurzfristig zeichnet sich ab, dass sich 2021 zu einem der schadenträchtigsten Jahre seit 2013 entwickeln könnte. Damals lag der versicherte Schaden bei 9,3 Milliarden Euro", habe Asmussen der "Rheinischen Post" gesagt. "Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung unter dem Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimagipfels zu halten, dann werden wir etwa die Versicherung von Naturgefahren nicht in der bestehenden Form fortführen können", habe er gewarnt.Ein Blick zurück: Das Jahrhunderthochwasser im Jahr 2013 habe bei der Allianz eine Belastung von rund 200 Mio. Euro verursacht. Am Ende des Jahres habe der Versicherer trotz dieser Schäden so viel Geld verdient wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das Ergebnis in der Schadensversicherung in Deutschland habe zwar aufgrund der Hagel- und der Flutkatastrophe gelitten. Dennoch habe sich die Schaden-Kosten-Quote konzernweit um 1,9% auf 94,3% verbessert und sei damit deutlich unter der entscheidenden 100%-Marke geblieben.Die Versicherungsschäden sollten jetzt laut GDV höher liegen als vor acht Jahren. Analyst Michael Huttner von Berenberg rechne deshalb mit Belastungen für den Münchner Konzern zwischen 200 und 300 Mio. Euro. Das Ergebnis pro Aktie könnte deshalb um etwa 2% belastet werden, was bei einer Schätzung von im Schnitt 19,82 Euro pro Aktie rund 40 Cent ausmache.Beim Anblick der Bilder aus den Hochwassergebieten dürften viele Anleger ihre Versicherungsaktien erst einmal verkauft haben. Die Schäden in der Bilanz der Allianz sollten sich jedoch in Grenzen halten und auch nicht die erwarteten Dividendenzahlungen gefährden. Beruhige sich die Lage und würden keine neuen Katastrophen in diesem Ausmaß eintreten, sollte das aktuelle Niveau eine Einstiegschance gewesen sein, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.