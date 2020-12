Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (07.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Auf der Suche nach Rendite für ihre Kunden sei die Allianz erneut in Australien fündig geworden. Das Joint Venture aus Allianz Real Estate und dem Charter Hall Prime Industrial Fund (CPIF) habe zwei ALDI-Distributionszentrum für umgerechnet rund 230 Millionen Euro erworben. Bereits im Juni dieses Jahres habe das JV vier Zentren seinem Portfolio hinzugefügt. Die Allianz-Aktie indes könne sich dem Gesamtmarkt nicht entziehen.Die beiden ALDI-Logistikimmobilien lägen in Melbourne und Brisbane an der Ostküste Australiens. "Dieses Portfolio festigt unsere Position als größter Eigentümer von Vertriebszentren für Lebensmittel in Australien", habe David Harrison, CEO von Charter Hall, gesagt. Rushabh Desai, CEO von Allianz Real Estate Asia Pacific, habe erklärt: "Investitionen in die Logistik sind für uns ein weltweit wichtiges Thema. In der Region Asien-Pazifik haben wir mittlerweile in der Logistik über 2,4 Milliarden Dollar."Die Nachricht ist jetzt kein Gamechanger für die Allianz, unterstreicht aber die Fähigkeit, Kundengelder lukrativ anzulegen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2020)Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.Börsenplätze Allianz-Aktie: