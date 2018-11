Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

189,36 EUR +2,69% (26.11.2018, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

189,46 EUR +2,98% (26.11.2018, 11:31)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (26.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Es sei eine Ehre für den deutschen Versicherungskonzern: Zum ersten Mal dürfe ein ausländisches Unternehmen in China eine eigene Holding-Tochter gründen. Die Allianz China Insurance Holding werde 2019 in Shanghai gegründet. Auch wenn dieser Schritt zunächst keine direkte Börsenrelevanz habe, der chinesische Versicherungssektor verspreche ein riesiges Potenzial. Die Aktie notiere heute sehr freundlich.Die überraschende Genehmigung deute auf eine Beschleunigung der Öffnung des chinesischen Banken- und Versicherungssektors hin. Die chinesischen Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen (CBIRC) habe auch der Chiyu Banking Corp aus Hongkong grünes Licht gegeben. Noch im November letzten Jahres habe Peking für Versicherungsgesellschaften zunächst eine Obergrenze von 51% für den Besitz ausländischer Unternehmen erlaubt."Das ist ein bedeutender Meilenstein für uns, unsere Präsenz in diesem strategischen Markt zu erweitern", so Vorstandschef Oliver Bäte, dessen Vertrag gerade bis 2024 verlängert worden sei. Die Allianz werde von der Liberalisierung und dem Wachstum des chinesischen Marktes profitieren. Dieser solle in den kommenden zehn Jahren um rund 14% pro Jahr wachsen.Wie die Holdinggesellschaft in China mit ihrem bestehenden Lebensversicherungs-Joint Venture und dem allgemeinen Versicherer funktionieren solle, habe die Allianz zunächst nicht verraten wollen. "Weitere Einzelheiten dazu, wie die Holdinggesellschaft mit den verschiedenen Joint Ventures auf dem Festland zusammenarbeiten wird, werden während des Vorbereitungsprozesses mitgeteilt", habe ein Allianz-Sprecher laut "Asia Times" gesagt.Das Wertpapier springe am Montag auf 190 Euro. Damit liege das DAX-Schwergewicht wieder über seiner 200-Tage-Linie, um die der Kurs seit Wochen pendle. Am kommenden Freitag möchte die Allianz im Rahmen eines Kapitalmarkttages ihre künftige Strategie bekannt geben. Überraschungen dabei könnten den lange erwarteten Startschuss für den Ausbruch aus dem zulaufenden Chart-Dreieck geben.Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht auf absehbare Zeit ein Kursziel von 235 Euro und hatte die Allianz-Aktie zum Kauf empfohlen. (Analyse vom 26.11.2018)