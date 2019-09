Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

203,45 EUR +0,25% (06.09.2019, 08:45)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (06.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Gelingt der Ausbruch über 203,60 EUR? AktienanalyseDie Aktie der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) befindet sich seit dem Hoch bei 216,20 EUR vom 2. Mai 2019 in einer Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese spiele sich trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 219,05 EUR zwischen 216,20 und 195,80 EUR ab. Am 14. August sei die Aktie auf die untere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung zurückgefallen. Seitdem laufe der Wert oberhalb dieser Marke seitwärts und deute die Ausbildung eines kleinen Doppelbodens an. Die Nackenlinie liege bei 203,60 EUR. Gestern habe sich der Versicherungswert stark dieser Nackenlinie angenähert.Gelinge der Allianz-Aktie ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 203,60 EUR, dann ergäbe sich ein kurzfristiges Kaufsignal. Dieses könnte zu einer Aufwärtsbewegung in Richtung 216,20 oder sogar 219,05 EUR führen. Sollte sich die Hürde bei 203,60 EUR allerdings als zu hoch erweisen, müsste mit einem erneuten Rücksetzer auf 195,80 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:203,05 EUR +1,02% (05.09.2019, 17:35)