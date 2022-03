Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

215,05 EUR +0,40% (28.03.2022, 17:34)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

215,60 EUR +1,08% (28.03.2022, 17:20)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (28.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz-Tochter Euler Hermes, der weltweit führende Kreditversicherer, bekomme einen neuen Namen: Allianz Trade. Damit wolle das Unternehmen seine Position als Global Player stärken und noch mehr von der Reputation und Stärke der Allianz-Gruppe profitieren. Die Allianz-Tochter habe ambitionierte Wachstumsziele.Chris Townsend, Vorstandsmitglied der Allianz, sei überzeugt, dass die Umbenennung viele Vorteile in Bezug auf Bekanntheit, Geschäftsentwicklung, Wachstum und Innovation mit sich bringe. Mit dem neuen Namen wolle der Kreditversicherer bis 2025 in allen Geschäftsbereichen und Regionen "ambitionierte Wachstumspläne" erreichen.Konkret wolle Allianz Trade ihren Marktanteil im Bereich der Warenkreditversicherung weiter ausbauen, insbesondere in den USA. Zudem solle als Experte für Geschäftsbereiche wie Bürgschaften und Garantien sowie Speziallösungen (insbesondere Vertrauensschadenversicherung) verstärkt in die Weiterentwicklung dieser schnellwachsenden Lösungen investiert werden. Auch auf dem Gebiet des digitalisierten Handels sehe Allianz Trade viele Chancen, die man für sich nutzen wolle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: