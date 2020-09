Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (22.09.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Eingetrübtes Bild - ChartanalyseDie Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) geriet nach dem Mehrjahreshoch vom 21. Februar 2020 massiv unter Druck und fiel innerhalb weniger Wochen auf ein Tief bei 117,10 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort habe am 19. März 2020 eine starke Erholung eingesetzt. Diese habe die Aktie am 5. Juni 2020 auf ein Hoch bei 194,76 EUR geführt. Anschließend habe sie sich rund zweieinhalb Monate in einem symmetrischen Dreieck seitwärts bewegt. Im gestrigen Handel sei der Wert mit einer langen schwarzen Kerze aus diesem Dreieck nach unten rausgefallen. Die Unterkante liege heute bei 174,30 EUR.Kurzfristig könne es in der Allianz-Aktie zwar zu einer Erholung an das Dreieck kommen, aber mit dem gestrigen Tag sei es zu einem Verkaufssignal gekommen, das mehrere Tage tragen dürfte. Ein Rücksetzer bis an das Gap vom 18. Mai, also in Richtung 148,68 bis 146,84 EUR erscheine möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste die Aktie zumindest über 174,30 EUR ansteigen. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juni 2020, der aktuell bei ca. 187,04 EUR verlaufe. Gelinge ein Ausbruch, dann wäre vermutlich Platz für eine Rally in Richtung 220 EUR. (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:170,48 EUR -0,06% (22.09.2020, 08:53)