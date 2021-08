Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (07.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Münchner Konzern habe nach Auskunft von Konzernchef Oliver Bäte "eine schreckliche Woche" hinter sich. Nachdem sich plötzlich die US-Justiz in die Ermittlungen um die Structured Alpha Fonds eingeschaltet habe, hätten die verbundenen Risiken neu eingeschätzt werden müssen. Das operative Geschäft indes laufe hervorragend und könnte noch eine Überraschung liefern.Der Gewinnanstieg der Allianz im zweiten Quartal mache deutlich, dass der Versicherer auf dem besten Weg sei, seine erhöhte Prognose zu erfüllen oder sogar zu übertreffen, schreibe das US-Analysehaus Jefferies in einer Note. Analyst Philip Kett habe in seinem Update vom Freitag angemerkt, dass der Gewinn in fast allen Sparten die Schätzungen übertroffen und der Nettogewinn 8,3% über dem Konsens gelegen habe. Die Lebens- und Krankenversicherungssparte hätte die Markterwartungen um 12% übertroffen, das Asset-Management habe rund 10% über den Schätzungen gelegen. Die Vermögensverwaltung habe von einem 12,6%-igen Anstieg der Nettomittelzuflüsse und einem Rückgang der Cost-Income-Ratio auf 58,7% profitiert. Einzig der Bereich Schaden- und Unfallversicherung habe die Erwartungen um 1,1% verfehlt, weil die Kapitalerträge niedriger ausgefallen seien. Kett rate zum Kauf der Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 240 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: