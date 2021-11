Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

193,06 EUR -4,80% (26.11.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

191,44 EUR -5,53% (26.11.2021, 17:36)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (27.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Das Papier des Münchner Konzerns habe sich am Freitag dem allgemeinen Abgabedruck auch nicht entziehen können. Die Allianz-Aktie habe deutlich unter der 200-Euro-Marke geschlossen. Das charttechnische Bild habe sich damit weiter verschlechtert, zudem drohe der Fall unter wichtige Unterstützungen. Da helfe es auch nichts, wenn der Konzern über neue Investments berichtet.Wie die Allianz gestern mitgeteilt habe, investiere man 1 Mrd. Euro in den Ausbau des österreichischen Glasfasernetzes. Die Allianz-Tochter öGIG werde damit einer der größten Glasfasernetzbetreiber Österreichs und wolle bis 2030 bis zu 1 Mio. Haushalte mit schnellem Glasfaser-Internet versorgen.Zur Affäre um die Structured-Alpha-Fonds in den USA geselle sich allerdings nun noch eine neue Virus-Variante. Dies sorge für zusätzliche Unsicherheit, die den Anlegern nicht schmecke. Wichtig sei jetzt, dass die Unterstützung bei 190 Euro nicht unterschritten werde. Falls doch, drohe das September-Tief bei 182,52 Euro getestet zu werden. Hier sollte die Aktie spätestens drehen, da sonst erst bei 170 bzw. 160 Euro die nächsten Haltemarken liegen.Im Moment wäre es falsch, alle Aktien blindlings auf den Markt zu schmeißen. Es müsse abgewartet werden, ob sich die neue Virus-Variante als gefährlich herausstellt. Die Allianz im Speziellen sei wieder sehr günstig bewertet und dürfte sich auf Sicht von Monaten wieder deutlich erholen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link