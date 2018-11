XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

192,06 EUR +0,66% (15.11.2018, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

191,64 EUR +0,47% (15.11.2018, 10:08)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (15.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Die Allianz zähle mit gebuchten Bruttobeiträgen von mehr als 120 Mrd. Euro zu den größten Versicherungsunternehmen der Welt. In Europa sei sie das größte. Dass Größe nicht immer ein Vorteil sei, zeige sich bei der Regulierung. Hier hätten der Versicherungsbranche verschärfte Regeln gedroht. Doch jetzt würden die Vorgaben aufgeweicht, was gut für die Allianz sei.Im Jahr 2013 sei eine Liste mit den weltweit systemrelevanten Versicherern festgelegt worden. Darunter sei auch die Allianz gefallen. Ab 2018 sollten sie 10% mehr Kapital vorhalten als die Gesamtbranche. Doch schon 2017 sei die Prüfung ausgesetzt worden. Jetzt sei klar, dass es ein neues Konzept geben solle, dass die internationalen Regulierer in den kommenden zwei Jahren würden erarbeiten wollen. Künftig sollten Versicherer weniger an ihrer Größe gemessen werden, sondern an ihrem Verhalten im Markt. Wie bei Banken solle es einen jährlichen Stresstest geben.Das Wertpapier habe sich zuletzt ohne Probleme über die 200-Tage-Linie geschwungen, die aktuell bei 186,47 Euro verlaufe. Nach oben müsse die Kurslücke bei 193,50/198,00 Euro überwunden werden. Zudem werde der Weg nach oben nun von einer Abwärtstrendlinie behindert, die sich seit Januar 2018 gebildet habe. Sie verlaufe bei 196,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: